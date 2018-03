Ruski diplomati zapuščajo London

London, 20. marca - Ruski diplomati in njihove družine danes odhajajo iz Velike Britanije, potem ko je premierka Theresa May prejšnji teden izgnala 23 ruskih diplomatov zaradi odgovornosti Moskve pri zastrupitvi dvojnega agenta Sergeja Skripala in njegove hčere. Državo bo tako skupaj zapustilo okoli 80 Rusov, med njimi tudi otroci diplomatov, poroča britanski BBC.