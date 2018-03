Policija išče očividce nedeljskega divjanja voznika Hyundai lantre v Radomljah

Kot so zapisali na Policijski upravi Ljubljana, so policisti vozilo začeli ustavljati na Perkovi ulici v Radomljah, voznik pa je, ne da bi ustavil, vožnjo še dodatno pospešil in peljal naprej. Peljal je po Miševi ulici proti Spodnjim Jaršam ter naprej po regionalni cesti v smeri Preserij pri Radomljah, Homcu, Nožicam, Šmarci, Volčjemu Potoku in naprej proti Radomljam, vse dokler ni na koncu zletel s ceste.

Ker je zaradi tega osumljen nevarne vožnje v cestnem prometu, policija prosi vse, ki so se mu morali umikati ali so videli njegovo vožnjo, da se zglasijo na policijski postaji Domžale, pokličejo telefonsko številko 01 724 65 80, anonimni telefon policije ali telefonsko številko 113.

Po podatkih policije je do dogodka prišlo v nedeljo med 1.30 in 1.45.