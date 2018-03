DZ sprejel predlog zakona o nevladnih organizacijah

Ljubljana, 20. marca - Državni zbor je danes z 58 glasovi za in nobenim proti sprejel predlog zakona o nevladnih organizacijah, s katerim bo okrepljeno področje nevladnega sektorja. Še prej pa so poslanci sprejeli dopolnila koalicije, ki se nanašajo na uvedbo sklada za razvoj nevladnih organizacij in sofinanciranje dveh veteranskih zamejskih organizacij.