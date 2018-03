Ženske ženskam iz sveta filma: Ne podcenjujte se

pripravila Sabina Lavrič

Ljubljana, 24. marca - Zastopanost žensk v filmskem sektorju je zanemarljiva. Do leta 2020 bo, tako vsaj upa Slovenski filmski center (SFC), zastopanost obeh spolov na tem področju v razmerju 50:50. Za več priložnosti ženskam v svetu filma so se na nedavnem posvetu zavzele tudi nekatere slovenske filmarke. Filmske ustvarjalke so pozvale, naj se ne podcenjujejo.