Zreče, 20. marca - Deskarji so se na Rogli merili za točke evropskega pokala v paralelnem veleslalomu. V moški konkurenci so prevladovali slovenski tekmovalci, ki so zabeležili trojno zmago. Najboljši je bil Tim Mastnak, ki je v finalu premagal Žana Koširja, tretji je bil Rok Marguč.