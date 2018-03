Atene Skopju že posredovale predloge rešitev spora glede imena

Atene/Skopje, 20. marca - Dolgoletna prizadevanja Makedonije in Grčije za rešitev spora glede imena so očitno v zaključni fazi. Atene so namreč po poročanju medijev, ki navajajo grškega zunanjega ministra Nikosa Kocjasa, Skopju že pred dnevi posredovale svoje predloge rešitve. Najbolj naj bi bili naklonjeni imenoma Republika Nova Makedonija in Republika Zgornja Makedonija.