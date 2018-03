Za vrsto tatvin v Kopru priprli 40-letnega domačina

Koper, 20. marca - Policisti so za več kaznivih dejanj tatvin in roparskih tatvin večjih količin prehrambenih izdelkov, ki so ji v zadnjih mesecih obravnavali na območju Kopra, pridržali 40-letnega Koprčana, ki so ga v preteklosti že obravnavali za istovrstna dejanja. Po zaslišanju so moškega privedli k preiskovalnemu sodniku, ki je zanj odredil pripor.