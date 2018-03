Ivo Svetina: Poezija ne potrebuje slave in čaščenja

Ljubljana, 21. marca - Pesem ne potrebuje slave in čaščenja, bistveno je, da pesnik piše in da ni znan pesnik, v poslanici ob svetovnem dnevu poezije, v kateri se sprašuje o pomenu pisanja pesmi in pomenu nagrajevanja in čaščenja pesnikov, pravi predsednik DSP Ivo Svetina. Ob tem se naslanja na besede Emily Dickinson, da biti pesnik je vse, biti znan pesnik je nič.