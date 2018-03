Na vrhu EU naj bi najbolj odmeval trgovinski spor z ZDA

pripravila dopisnica STA iz Bruslja Petra von Wüllerstorff

Bruselj, 20. marca - Na pomladanskem dvodnevnem zasedanju voditeljev članic EU v četrtek in petek v Bruslju bo po pričakovanjih najbolj odmeval trgovinski spor z ZDA zaradi ameriškega zvišanja uvoznih carin za jeklo in aluminij. Ameriški ukrep začne veljati v petek, EU si prizadeva za izvzetje. Ali ji bo to uspelo, je nemogoče napovedati.