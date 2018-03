ZN kritični do Ankare zaradi kršitev pravic več sto tisoč Turkom

Ženeva/Ankara, 20. marca - Zaradi dolgih izrednih razmer v Turčiji po spodletelem državnem udaru julija 2016 so bile resno kršene pravice več sto tisoč Turkom, so v danes objavljenem poročilu opozorili Združeni narodi. Med kršitvami so umori, mučenje in nezakonito pridržanje. Turčija je poročilo označila za pristransko in nesprejemljivo, poročajo tuje tiskovne agencije.