V Domu starejših občanov Črnomelj odprli po požaru prenovljeni trakt

Črnomelj, 20. marca - V Domu starejših občanov (DSO) Črnomelj, kjer so nedavno končali sanacijo in prenovo v decembrskem požaru poškodovanega trakta drugega nadstropja, so tega danes uradno odprli. Celotna naložba je skupaj z davkom stala 270.000 evrov. Razliko med zavarovalnino in zneskom povzročene škode naj bi pokrilo pristojno ministrstvo, preostanek bo pokril dom.