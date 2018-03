Slovenski paraolimpijec z zamudo doma

Ljubljana, 20. marca - Sinoči nekaj pred polnočjo se je skoraj z dvourno zamudo domov vrnila slovenska paraolimpijska odprava. Domov so se vrnili paraalpski smučar Jernej Slivnik in njegova ekipa, ki jo sestavljajo trener Roman Podlipnik, pomočnik trenerja Gal Jakič, fizioterapevtka Manca Vida in vodja odprave Roman Jakič.