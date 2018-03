Zagovornika Alibabićeve in Jakupija višjemu sodišču predstavila pritožbo na sodbo v primeru jeseniške deklice

Ljubljana, 20. marca - Senat Višjega sodišča v Ljubljani je danes obravnaval pritožbi Sande Alibabić in Mirzana Jakupija, ki sta bila na prvi stopnji spoznana za kriva več kaznivih dejanj surovega ravnanja in povzročitve telesnih poškodb, ki so vodile do smrti dveletne deklice. Odločitev višjega sodišča bo izdana pisno.