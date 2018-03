Trije poškodovani rudarji iz Premogovnika Velenje že v domači oskrbi

Velenje, 20. marca - Trije rudarji Premogovnika Velenje, ki so bili v ponedeljek zvečer poškodovani v stebrnem udaru, so bili odpuščeni iz bolnišnice in so že v domači oskrbi, so za STA danes povedali v premogovniku. Trije rudarji pa ostajajo na zdravljenju v celjski bolnišnici. Nihče od poškodovanih sicer ni bil v življenjski nevarnosti.