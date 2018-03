V Franciji bolj navdušeni nad burgerji kot bagetami

Pariz, 20. marca - Ljubitelji baget bodo verjetno presenečeni, da so lani v Franciji prvič v zgodovini prodali več burgerjev kot pa priljubljenih klasičnih sendvičev s šunko in maslom. Burgerje na ameriški način so stregli v 85 odstotkih restavracij v Franciji in lani prodali neverjetnih 1,5 milijarde kosov, piše francoska tiskovna agencija AFP.