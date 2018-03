Ljubljanska borza negotovo v nov dan

Ljubljana, 20. marca - Na Ljubljanski borzi so v dopoldanskem delu trgovanja vlagatelji zadržani. Indeks blue chipov SBI TOP se je do 11.15 znižal za 0,16 odstotka, padec v indeksu beležijo delnice Gorenja in Telekoma Slovenije, ki so zaenkrat tudi najbolj zanimive za vlagatelje. Kot edine v indeksu rast beležijo delnice Luke Koper.