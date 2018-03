Velika Britanija februarja z upočasnjeno inflacijo

London, 20. marca - Cene življenjskih potrebščin v Veliki Britaniji so se februarja po izračunih tamkajšnjega statističnega urada na letni ravni zvišale za 2,7 odstotka, potem ko je bila inflacija januarja triodstotna. Na nižjo stopnjo inflacijo so vplivale cene hrane in stroški prevoza, ki so se zvišali za manj kot pred enim letom.