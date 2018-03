Hadalin Fis točke nabiral na daljnem Sahalinu

Moskva, 20. marca - Na ruskem Daljnem vzhodu v Južno Sahalinskem na otoku Sahalinu so potekale tekme ruskega državnega prvenstva v alpskem smučanju, ki so štele tudi za točke Fis, pomembne za čim boljšo startno številko v novi sezoni svetovnega pokala 2018/19. Tekem se je udeležil tudi Slovenec Štefan Hadalin, ki je v Rusiji zmagal in še trikrat stopil na stopničke.