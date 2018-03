V nekaterih mestih na zahodu Nemčije stavka ohromila promet

Berlin, 20. marca - V nekaterih mestih zahodnega dela Nemčije, kot so Essen, Dortmund, Bochum in Duisburg, je danes zaradi stavke v organizaciji sindikata Verdi ohromljen lokalni javni potniški promet. Obstal je promet z avtobusi, vlaki in podzemno železnico. Samo v zvezni deželi Severno Porenje-Vestfalija je bilo za okoli 300 kilometrov prometnih zamaškov.