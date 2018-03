Weinsteinovo podjetje na sodišču zaprosilo za zaščito pred upniki

New York, 20. marca - Podjetje Weinstein Company je na sodišču v mestu Delaware vložilo zahtevo za zaščito pred upniki, so pozno v ponedeljek poročali mediji. Podjetje je bilo v prostem padu, odkar so se v javnosti lani pojavile obtožbe na račun soustanovitelja podjetja Harveyja Weinsteina o spolnem nadlegovanju, napadih in celo posilstvih.