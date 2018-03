Na tržaškem letališču v Ronkah odprli železniško postajo

Ljubljana, 20. marca - Na tržaškem letališču v Ronkah so odprli novo železniško postajo, kamor naj bi jeseni začel voziti tudi vlak iz Ljubljane. Naložba, vredna 17,2 milijona evrov, poleg železniške postaje prinaša 425 metrov dolg nadhod za pešce nad cesto do letališča, novo postajališče za avtobuse, parkirno hišo in zunanje parkirišče, poročajo mediji.