Italijansko sodišče znižalo kazen Slovencu zaradi novačenja borcev za IS

Benetke, 20. marca - V prizivnem procesu v italijanskem mestu Mestre so v ponedeljek Slovencu Roku Žavbiju znižali zaporno kazen zaradi novačenja borcev za skrajno skupino Islamska država (IS) in posedovanja orožja s treh let in štirih mesecev na dve leti, dva meseca in dvajset dni zapora, poroča Primorski dnevnik.