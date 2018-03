Sodniško društvo: Cerarjeve izjave ogrožajo obstoj pravne države

Ljubljana, 20. marca - Slovensko sodniško društvo ostro obsoja Cerarjeve izjave, v katerih je izrazil dvom v postopek, v katerem je vrhovno sodišče razveljavilo referendum o zakonu o drugem tiru. Prepričani so namreč, da kažejo nespoštovanje pravne države, zaradi česar so zaskrbljeni, saj takšno dejanje visokega politika in profesorja prava ogroža obstoj pravne države.