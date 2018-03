Stebrni udar v Premogovniku Velenje poškodoval šest rudarjev

Velenje, 20. marca - V Premogovniku Velenje je v ponedeljek zvečer, nekaj manj kot 500 metrov pod površino zemlje, pri izdelavi odvozne proge prišlo do stebrnega udara, v katerem je bilo poškodovanih šest rudarjev. Vsi so bili prepeljani v zdravniško oskrbo. Nihče izmed rudarjev pa ni v življenjski nevarnosti, so sporočili iz Premogovnika Velenje.