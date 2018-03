Newyorške borze končale globoko v rdečem

New York, 19. marca - Indeksi na newyorških borzah so današnje trgovanje končali globoko v rdečem. Vlagatelji so bili po oceni borznih analitikov usmerjeni predvsem v torkov začetek dvodnevnega zasedanja ameriške centralne banke Federal Reserve, ki bo prvo pod vodstvom Jeroma Powella, na izid pa je vplivala tudi stalna zaskrbljenost zaradi trgovinske vojne.