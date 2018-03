Evropske borze s padcem, nafta cenejša, evro z rastjo

London/Frankfurt/Pariz, 19. marca - Evropske borze so se danes obarvale rdeče. Kot poročajo tuje agencije, so vse uči uprte v ZDA, kjer se bo v torek začelo dvodnevno zasedanje ameriške centralne banke Federal Reserve (Fed), ki bo prvo pod vodstvom Jeroma Powella. Trg pričakuje zvišanje ključne obrestne mere. Cene nafte so padle, vrednost evra pa raste.