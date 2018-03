Kavčičevi nogometaši tudi z razpoloženim Iličićem že na Brdu

Brdo pri Kranju, 19. marca - Slovenska nogometna reprezentanca se je na Brdu pri Kranju prvič zbrala pod novim selektorjem Tomažem Kavčičem. Fantje so prišli dobro razpoloženi in si želijo čim več zmag pod novim vodstvom, to si želijo že na petkovi prijateljski tekmo v Celovcu z Avstrijo.