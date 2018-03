V torek zvečer se bo burja na Primorskem okrepila

Ljubljana, 19. marca - Burja na Primorskem se bo v torek zvečer znova krepila. Najmočnejši sunki bodo na izpostavljenih mestih od torka zvečer do četrtka zjutraj nad 100 kilometri na uro, so opozorili na Agenciji RS za okolje. četrtek bo burja slabela, v petek pa ponehala.

Ponoči in zjutraj bo pretežno oblačno, rahle padavine bodo povsod ponehale. Na Primorskem bo pihala šibka do zmerna burja. Najnižje jutranje temperature bodo od -2 do -7, na Goriškem in ob morju okoli ali malo nad 0 stopinj Celzija.

V torek bo zmerno do pretežno oblačno in povečini brez padavin. Burja na Primorskem se bo zvečer krepila. Najvišje dnevne temperature bodo od 0 do 4, na Primorskem do 9 stopinj.

V sredo bo zmerno do pretežno oblačno. Zjutraj in dopoldne bo ponekod v južni Sloveniji rahlo snežilo. Pihal bo okrepljen severni do severovzhodni veter, na Primorskem zmerna do močna burja. V četrtek bo povečini sončno, veter bo slabel. Še bo hladno.