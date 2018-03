Evropska komisarka v torek in sredo v ZDA o trgovinskem sporu

Bruselj, 19. marca - Evropska komisarka za trgovino Cecilia Malmström se bo v torek in sredo z ameriškimi partnerji v Washingtonu pogovarjala o izvzetju EU iz ameriškega ukrepa zvišanja uvoznih carin za jeklo in aluminij, so za STA potrdili viri pri komisiji. Komisarka se bo med drugim sestala z ameriškim ministrom za trgovino Wilburjem Rossom.