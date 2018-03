Na kliničnem oddelku za nefrologijo UKC Ljubljana obiski dovoljeni eni zdravi osebi

Ljubljana, 19. marca - Na kliničnem oddelku za nefrologijo interne klinike Univerzitetnega kliničnega centra (UKC) Ljubljana z današnjim dnem odpravljajo prepoved obiskov. Je pa obisk dovoljen le eni zdravi osebi, in sicer po dogovoru z lečečim zdravnikom. Omejitev velja do preklica oziroma do umiritve epidemiološke situacije, so sporočili iz UKC Ljubljana.