Prometna varnost v Podravju lani nekoliko boljša

Maribor, 19. marca - Prometne razmere na območju mariborske policijske uprave so se lani v primerjavi z letom poprej, ko so te bile najslabše v zadnjih petih letih, nekoliko izboljšale. Kot so sporočili s Policijske uprave Maribor, so lani obravnavali 3470 prometnih nesreč oziroma dva odstotka manj kot leto prej, v katerih je umrlo 19 ljudi, pet manj kot leta 2016.