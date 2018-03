Cerar: Vlada in SMC sta se obnašali s čutom solidarnosti do najnižje plačanih

Ljubljana, 19. marca - Dejstva kažejo, da ne drži, da se ta vlada in tudi vodilna stranka SMC nista obnašali odgovorno in s čutom solidarnosti do najnižje plačanih, je na seji DZ v odgovoru na vprašanje poslanca DeSUS Franca Jurše poudaril premier v odstopu Miro Cerar. Kot je dejal, so vsi v teh treh letih dobili več, tako v realnem kot v javnem sektorju.