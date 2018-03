Bruselj bi se v imenu članic pogajal o globalnem paktu za okolje

Bruselj, 19. marca - Evropska komisija je danes zaprosila države članice EU, da ji podelijo mandat za pogajanja o globalnem paktu za okolje v imenu EU, so sporočili iz Bruslja. Pakt bi v enem mednarodno sprejetem besedilu združeval temeljna načela mednarodnega okoljskega prava, kot sta pravica do zdravega okolja in dolžnost skrbi za okolje.