Tedenska napoved - rekreacija od 20. do 26. 3.

Praznik pomladi - dan odprtih vrat vinskih kleti Svečine

Vinotour je prva mednarodna pot nordijske hoje med vinogradi, ki je nastala v tesnem sodelovanju med Turističnim društvom Svečina in sosednjo občino Ratsch an der Weinstrasse v Avstriji. Sestavljena je iz poti, ki peljejo preko dvorišč slovenskih in avstrijskih vinogradniških kmetij. Posebnost teh poti je, da jih lahko prehodimo poljubno in jim prilagajamo dolžino. Pohod bo v soboto. Informacije: www.potka.si/nw_vinotour/

18. mali kraški maraton

Na prvo pomladno nedeljo boste po Krasu lahko tekli na 10 ali 21 kilometrov, otroke in mladino pa čakajo krajše razdalje. Vsi teki se začnejo in končajo v Športnem parku Sežana. Trasa polmaratona bo potekala po ulicah Sežane in nato po asfaltni cesti do Lipice, kjer prestopimo državno mejo. Iz Bazovice tečemo proti Padričam, Trebčam in preko Orleka nazaj proti Sežani. Proga je skoraj v celoti asfaltirana. Proga rekreativnega teka na 10 km poteka od Sežane, skozi Živi muzej Krasa (urejen makadam) in nazaj do Sežane. Informacije: www.kraskimaraton.com

CERKNICA - Rokarska pot; pohodništvo. Informacije: www.pdcerk.heliohost.org/aktualno.html

JESENICE - Finale jeseniške občinske rekreacijske lige; odbojka. Informacije: www.zsport-jesenice.si

BREŽICE - Preizkus hoje na 2 km; pohodništvo.

KOČEVJE - Čemažev vrh (Hrv, 1104 m); pohodništvo. Informacije: www.planinsko-drustvo-kocevje.si/

VELENJE - E6 Turjak - V. Osolnik - Pečki; pohodništvo. Informacije: http://pd-vg.velenje.si/

ŽALEC - Kraške osmice; pohodništvo. Informacije: www.pdzalec.si/

ŠENTRUPERT - Srečanje v Deželi kozolcev; pohodništvo. Informacije: www.dezelakozolcev.si/

BREZOVICA - 56. sosedov dan: S kolesom po Ašičevih poteh Ljubljanskega barja; kolesarstvo. Informacije: http://ticinlokvanj.blog.siol.net

Ni napovedanih pomembnejših dogodkov.

NOVA GORICA - Komna (1527 m); planinstvo. Informacije: www.pdrustvo-ptlj.si/

POKLJUKA - Vikend tečaj; tek na smučeh. Informacije: www.ppslo.com

PTUJ - Vulkanski stožci (Mad); pohodništvo. Informacije: www.pdptuj.si

ŠENTJUR - Velebit (Hrv); pohodništvo. Informacije: www.planinskodrustvo-sentjur.si

ŠMARJE PRI JELŠAH - Plitvice (Hrv); pohodništvo. Informacije: http://pd-smarje.com

VRHNIKA - Preizkus hoje na 2 km; pohodništvo.

LJUBLJANA - Krk (Hrv); pohodništvo. Informacije: http://pdrtv.si/obvestila/pd-rtv-vabi-na-krk-25-marca-2018.html

CELJE - Andrejev vrh (897 m), Volinjak (886 m); pohodništvo. Informacije: http://pd-zzv-celje.si

MENGEŠ - Goli vrh (Šavnice na Menini, 1426 m); pohodništvo. Informacije: www.kraskimaraton.com

VIPAVA - 5. dirka Slap - Lože; kolesarstvo. Informacije: www.izvir-klub.si

VODICE - Kolesarski sejem; sejem. Informacije: www.strahovica.si

LJUBLJANA - Streliški vrh (1265 m); pohodništvo. Informacije: www.rasica.org/

LJUBLJANA - Tečaj osnov plezanja, varovanja in spuščanja po vrvi; pohodništvo. Informacije: www.pd-ljmatica.si/

LJUBLJANA - Vogel (1922 m); turno smučanje. Informacije: www.pd-ljmatica.si/

LJUBLJANA - Princ in princesa sprinta; plavanje. Informacije: www.riba-drustvo.si

LJUBLJANA - Tekaška delavnica z Urbanom Praprotnikom; tek. Informacije: www.tekaskitrener.si/?MeniID=22

BLED - Cooperjev tekaški preizkus in preizkus hoje na 2 km; tek. Informacije: www.adbled.si

BOVEC - Spominski turni smuk Kanin; turno smučanje.

DIVAČA - 11. pohod po Magajnovi poti; pohodništvo. Informacije: www.urbanscica.si

IZOLA - Pohod po poteh vodnih virov izolskega podeželja; pohodništvo. Informacije: http://sparzin.wordpress.com

KOČEVJE - Slovenska turnokolesarska pot; turno kolesarstvo. Informacije: www.planinsko-drustvo-kocevje.si/

KOČEVJE - Slovenska turnokolesarska pot; gorsko kolesarstvo. Informacije: www.kd-melamin.si

KOPER - Istrski krog; kolesarstvo. Informacije: www.randonneurs.si/br_podatki.aspx?key=4gzKxmAnwLh2uxvl

KRANJ - Sternspitze (Avt); turno smučanje. Informacije: www.planinskodrustvo-iskra-kranj.si/

KRŠKO - Uršlja gora (1699 m); planinstvo. Informacije: www.pdvidemkrsko.si/

LITIJA - Križna gora (680 m); pohodništvo. Informacije: www.pdrustvo-litija.si/

LUČE - Boč (978 m); pohodništvo. Informacije: www.turni-klub-gora.si/Skala/

MARIBOR - Porezen (1630 m); planinstvo. Informacije: www.pdtam.org/

MARIBOR - Mestni park - Urban - Lucijin breg; pohodništvo. Informacije: http://pd-mbmatica.si/

MARIBOR - Uršlja gora (1699 m); planinstvo. Informacije: http://planinskodrustvodrava.si/

MARIBOR - Od Vintgarja Starega potoka do Zgornje Kaple (Avt, 828 m); pohodništvo. Informacije: www.jakobaljaz.si/

MARIBOR - Mimo vodnih virov; pohodništvo. Informacije: http://sites.google.com/site/pdzeleznicarmaribor/

MARIBOR - Po Dravskem polju; kolesarstvo. Informacije: http://pd.vecer.com/

MEDVODE - Preizkus hoje na 2 km; pohodništvo.

MISLINJA - Paški Kozjak (1272 m); pohodništvo. Informacije: www.pdmislinja.si/

MORAVSKE TOPLICE - Pohod po poti najboljših vin Občine Moravske Toplice; pohodništvo.

NOVA GORICA - Karnijske Alpe; turno smučanje. Informacije: www.planinsko-drustvo-ng.si

NOVO MESTO - Pot sedmih slapov (Hrv); pohodništvo. Informacije: www.pd-pohodnik.si/

ORMOŽ - Boč (978 m); pohodništvo. Informacije: www.pdrustvo-mmormoz.si

RIBNICA - 24. Pohod v Jelenov žleb (980 m); pohodništvo. Informacije: www.planinskodrustvo-ribnica.si/

RIBNICA NA POHORJU - Žavcarjev vrh (915 m); pohodništvo. Informacije: www.pdribnicanapohorju.si/

ROGAŠKA SLATINA - Strelovec (1763 m); planinstvo. Informacije: http://pdvrelec.wordpress.com/

SEŽANA - Po Magajnovi poti; pohodništvo. Informacije: www.pdsezana.org/

SLOVENJ GRADEC - Mislinjska dolina; turno kolesarstvo. Informacije: http://pdsg.si/

SLOVENSKA BISTRICA - Martinova pot; pohodništvo. Informacije: http://pdsb.si/

SLOVENSKE KONJICE - Slivnica in Rakov Škocjan; pohodništvo. Informacije: www.planinskodrustvo-konjice.si/

ŠENTJUR - Peca (2125 m); planinstvo. Informacije: www.pddramlje.si

ŠENTJUR - Vinska gora (806 m); pohodništvo. Informacije: www.pdslivnica.com/

TRBOVLJE - Sinji vrh (1002 m); pohodništvo. Informacije: http://pd-kum.si

VELENJE - Porezen (1630 m); planinstvo. Informacije: http://pd-vg.velenje.si/

ŽALEC - Pohod spomina; pohodništvo. Informacije: www.pdzalec.si/

ŠENTRUPERT - Ivanjščica (Hrv); pohodništvo. Informacije: www.pdpolet.com

POLJČANE - Koreno (662 m) - Zaplana (664 m); pohodništvo. Informacije: www.pdpoljcane.com

ŠEMPETER-VRTOJBA - Tek za borelo; tek. Informacije: www.kstm-sempeter-vrtojba.si

MAKOLE - Celjska koča (950 m); pohodništvo.

CIRKULANE - Triglav (2864 m); planinstvo. Informacije: www.planinci-cirkulane.si

LJUBLJANA - Andraška pot; pohodništvo. Informacije: http://sites.google.com/site/novicepdpolje/

LJUBLJANA - Krajinski park Šturmovci in Ptujsko jezero; pohodništvo. Informacije: www.pdrustvo-ptlj.si/

LJUBLJANA - Nanos (1262 m); turno kolesarstvo. Informacije: www.pd-ljmatica.si/

LJUBLJANA - Kovk (Ita, 1941 m); planinstvo. Informacije: www.pd-ljmatica.si/

LJUBLJANA - Menina planina (1453 m); pohodništvo. Informacije: www.pdzeleznicar.si/

DOBROVO - Polhograjski dolomiti; pohodništvo. Informacije: www.pdbrda.si

LENDAVA - Pohod med vinogradi; pohodništvo. Informacije: www.pdlendava.si

LOGATEC - Glavičorka (1081 m); pohodništvo. Informacije: http://pdlogatec.blogspot.si/

MARIBOR - Uršlja gora (1669 m); planinstvo. Informacije: www.pdplanika.si/

NOVO MESTO - Porezen (1630 m); planinstvo. Informacije: www.planinsko-drustvo-nm.si/

POLHOV GRADEC - Gradiško jezero; pohodništvo. Informacije: http://pdblagajana.blogspot.com

PRESERJE - Bohor (1023 m); pohodništvo. Informacije: www.pd-podpec-preserje.net/

SEVNICA - Blagoslov koles; kolesarstvo. Informacije: http://kdsevnica.com

SEŽANA - 18. mali kraški maraton; tek. Informacije: www.kraskimaraton.com

ŠTORE - Korada (812 m); pohodništvo. Informacije: http://drustvopohodnikov.com/

LJUBNO OB SAVINJI - Zahodni Kraški rob; pohodništvo. Informacije: http://pdljubno.si/

TRBOVLJE - Cooperjev tekaški preizkus; tek. Informacije: Pavle Kreže, 070 745 108, atletskiklub.rudar@gmail.com; www.zs-trbovlje.si

