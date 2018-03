V Ljubljani konec tedna druga strokovna konferenca o muzejski pedagogiki

Ljubljana, 19. marca - Zavod Educa skupaj z Zavodom RS za šolstvo ter še drugimi ustanovami v petek in soboto v Ljubljani pripravlja drugo strokovno konferenco na temo šole in muzejev v evropskem letu kulturne dediščine. Namen konference je dvigniti kakovost muzejsko-pedagoške teorije in prakse ter navezati nova sodelovanja med vrtci, šolami, muzeji in galerijami.