Cerar: Obseg korupcije in korupcijskih tveganj se je pod to vlado zmanjšal

Ljubljana, 19. marca - Premier v odstopu Miro Cerar je na seji DZ zatrdil, da se je v času vlade, ki jo je vodil, zmanjšal obseg korupcije, prav tako so se po njegovih besedah zmanjšala korupcijska tveganja. Po tej poti je treba nadaljevati in do korupcije zavzemati ničelno stopnjo tolerance, je Cerar dejal v odgovoru na poslansko vprašanje.