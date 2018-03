EU zaostrila sankcije proti sirskemu režimu zaradi kemičnega orožja

Bruselj, 19. marca - EU je danes zaostrila sankcije proti pripadnikom sirskega režima zaradi njihove vloge pri razvoju in uporabi kemičnega orožja nad civilisti. Na seznam posameznikov, kaznovanih z zamrznitvijo premoženja in prepovedjo potovanja v unijo, je uvrstila še štiri osebe, med katerimi so visoki vojaški predstavnik in trije znanstveniki.