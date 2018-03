Na Sazuju simpozij o premikih kulturne dediščine v 20. stoletju

Ljubljana, 19. marca - V organizaciji Umetnostnozgodovinskega inštituta Franceta Steleta ZRC Sazu bo na Sazuju potekal tridnevni mednarodni simpozij o premikih predmetov kulturne dediščine, ki so se v 20. stoletju zgodili v regiji Alpe-Adria in drugih evropskih regijah predvsem zaradi konfliktnih situacij. V ospredju bodo relokacije in odvzemi tovrstnih predmetov.