Odbor DZ za delo in komisija za peticije o potrebi po strategiji obvladovanja brezdomstva

Ljubljana, 19. marca - Odbor DZ za delo, družino, socialne zadeve in invalide ter komisija za peticije, človekove pravice in enake možnosti sta danes na skupni seji obravnavala diskriminatorni položaj slovenskih brezdomcev. Na njej so izpostavili potrebo po oblikovanju strategije za obvladovanje brezdomstva in sprejetje dokumenta kot podlago za nadaljnje načrte.