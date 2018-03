Podjetniki v pismu Trumpu opozorili na škodljivost carin na uvoz iz Kitajske

Washington, 19. marca - Ameriška trgovinska združenja iz različnih sektorjev so na ameriškega predsednika Donalda Trumpa naslovile pismo, v katerem so ga pozvale k opustitvi načrtov za zvišanje carin na uvoz iz Kitajske. Predstavniki družb, kot sta Apple in Walmart, so opozorili, da bi poteza sprožila verižno reakcijo negativnih posledic za ameriško gospodarstvo.