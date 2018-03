Nato vendarle začel selitev sedeža v novo stavbo

Bruselj, 19. marca - Zveza Nato je danes vendarle začela selitev v novo, več kot milijardo ameriških dolarjev vredno stavbo. Sedež so sicer uradno odprli že maja lani, a so selitev iz starih prostorov zaradi različnih tehničnih težav na novi lokaciji odlagali do sedaj. Selitev okoli 4000 diplomatov in zaposlenih naj bi trajala okoli tri mesece.