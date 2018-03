Slovenska gledališča močno zastopana na festivalu v Kolumbiji

Bogota, 20. marca - Slovenska gledališča te dni gostujejo na 16. Iberoameriškem gledališkem festivalu v Bogoti. SNG Maribor se bo predstavil s tragedijo Medeja ter baletoma Stabat Mater in Posvetitev pomladi. Slovensko mladinsko gledališče bo uprizorilo Naše in vaše nasilje, SNG Opera in Balet Ljubljana pa balet Simfonija otožnih pesmi, hommage Tomažu Pandurju.