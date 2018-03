Gozdni požar v Avstraliji uničil številne hiše

Sydney, 19. marca - Na jugovzhodu Avstralije so se zaradi visokih temperatur in močnega vetra v nedeljo razbesneli obsežni gozdni požari. V obmorskem mestecu Tathra v Novem južnem Walesu je požar uničil okoli 70 hiš, poročajo tuje tiskovne agencije. V sosednji zvezni državi Victoria pa je v požarih zgorelo kakih 40.000 hektarjev površin in precej goveda.