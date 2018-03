Zaradi zimskih razmer številne težave na cestah

Ljubljana, 19. marca - Zima še opleta z repom, saj ponekod po Sloveniji močno sneži. Tako največ preglavic povzroča voznikom. Zgodile so se številne prometne nesreče, med drugim je zato na dolenjski avtocesti zaprt prehitevalni pas med priključkoma Grosuplje-vzhod in Višnja Gora proti Novem mestu. Promet je oviran tudi ponekod na primorski in štajerski avtocesti.