Los Angeles, 19. marca - Košarkarji univerze Severne Karoline, ki so lani osvojili naslov prvaka NCAA, so tokrat izpadli že v drugem krogu tekmovanja "marčevska norost", sklepnega dela univerzitetnega košarkarskega prvenstva onkraj luže. Severna Karolina je s 65:86 izgubila proti teksaški A & M in tako kot lani ekipa Villanove, prvak leta 2016, izpadla že v drugem krogu.