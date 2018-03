Kislo-sladka sezona: Poškodba Ilke Štuhec, prve stopničke za Žana Kranjca, Meto Hrovat in Ano Bucik

pripravil Aleksander Mladenović

Are, 19. marca - Končala se je sezona svetovnega pokala v alpskem smučanju 2017/18, ki sta jo najbolj zaznamovala Američanka Mikaela Shiffrin in Avstrijec Marcel Hirscher. Za Slovenci je kislo-sladka sezona, ki je nepričakovano prinesla odsotnost najboljše Ilke Štuhec. Za optimizem v domačem taboru so poskrbeli Žan Kranjec, Meta Hrovat in Ana Bucik.