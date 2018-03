Del Potro zmagovalec bitke za Indian Wells

Indian Wells, 19. marca - Argentinski teniški igralec Juan Martin Del Potro je zmagovalec mastersa ATP v Indian Wellsu. Šesti nosilec turnirja je v finalu s 6:4, 6:7 (8) in 7:6 (2) premagal branilca naslova in prvega igralca sveta, Švicarja Rogerja Federerja, za katerega je bil to po 17 zaporednih zmagah prvi poraz v letu 2018.