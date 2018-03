Primorska avtocesta znova odprta za promet

Ljubljana, 18. marca - Primorska avtocesta, ki je bila zaradi prometne nesreče več kot uro in pol zaprta med priključkom Unec in počivališčem Ravbarkomanda v smeri proti Kopru, je ponovno prevozna. Na tem odseku pa ostaja zastoj. V prometni nesreči so bila po podatkih prometnoinformacijskega udeležena štiri osebna vozila.