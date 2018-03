Ljubljana, 18. marca - Policisti preklicujejo iskanje 79-letnega Stjepana Šimunkovića iz Maribora, ki so ga pogrešali od sobote. Kot so danes sporočili s Policijske uprave Maribor, so pogrešanega našli živega. Policisti so ugotovili, da pogrešani ni bil žrtev kaznivega dejanja ali prekrška.