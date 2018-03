Norveška zmagala v domačem Oslu, slovenska štafeta deveta

Oslo, 18. marca - Norveška je zmagala v štafetni v domačem Oslu na tekmi svetovnega pokala biatloncev na 4 x 7,5 km (1:13:13,7/1 zgrešen strel). Slovenski reprezentanti Klemen Bauer, Jakov Fak, Miha Dovžan in Mitja Drinovec so s sedmimi popravami zasedli deveto mesto z dvema minutama in 23,8 sekunde zaostanka; pred zadnjo predajo so bili še tretji.